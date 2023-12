Vamonos-Vacanze.it, leadership della vacanze per single

Oltre 10.000 passeggeri sono partiti quest’anno con Vamonos-Vacanze.it, che chiude così in positivo il bilancio di quest’anno e prospetta un tutto esaurito per il 2024.

«Stiamo già lavorando alla programmazione di nuovi format per le Canarie e per le destinazioni europee continentali e non, includendo colonie quali Martinica e Guadalupe» annunciano i fondatori della piattaforma dedicata alle vacanze per single, sempre più fiduciosa nel grande contributo che i viaggi-esperienza possono apportare per rivoluzionare un settore come quello dei viaggi.

Se gli operatori “classici” non sono riusciti a vendere Italia su Italia, subendo la concorrenza al ribasso dei vari «booking», Vamonos-Vacanze.it è invece riuscita a costruirsi una nicchia di mercato puntando sulla socializzazione.

