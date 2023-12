Su GIALLO arriva la nuova serie crime che vede come protagonista il commissario capo della polizia canadese Armand Gamache, interpretato dall’attore inglese Alfred Molina (I predatori dell’Arca perduta, Chocolat, Il codice da Vinci): “IL COMMISSARIO GAMACHE – MISTERI A THREE PINES” (Three Pines) sarà disponibile in prima tv da giovedi 14 dicembre alle 21:10.

Adattamento televisivo dei romanzi di Louise Penny, da oltre un decennio primi in classifica per numero di vendite secondo il New York Times, la serie segue le indagini del commissario Gamache, uomo pacato e riflessivo capace di notare dettagli che sfuggirebbero a chiunque altro. A causa di alcuni errori del passato, il detective è inviato dai suoi superiori nella sperduta Three Pines, villaggio apparentemente idilliaco nella regione delle Eastern Townships del Quebec, dove dovrà subito mettersi al lavoro superando le ritrosie di una comunità dove tutti sembrano nascondere qualcosa… Qui, nell’immaginaria cittadina canadese, il commissario dovrà affrontare anche i fantasmi del suo passato.

