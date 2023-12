Solo per pochi giorni, dal 22 al 29 dicembre 2023, FUJIFILM mette in campo il suo BOXING DAY, che assicura uno speciale risparmio all’acquisto di GFX100S, fotocamera digitale mirrorless della gamma Large Format, e del Vertical Battery Grip VG-XH, l’accessorio per X-H2/H2S.

FUJIFILM BOXING DAY: la super promo da cogliere al volo

È in arrivo il FUJIFILM BOXING DAY, un’occasione imperdibile per i fotografi professionisti e appassionati che desiderano acquistare prodotti di alta qualità a un prezzo speciale. Effettuando un acquisto tra il 22 e il 29 dicembre 2023, si potrà risparmiare 1600 euro i.i. per GFX100S e 400 euro i.i. per VG-XH.

GFX100S è una fotocamera digitale mirrorless con sensore CMOS BSI da 102 MP, che offre prestazioni eccezionali in termini di risoluzione, qualità dell’immagine e gamma dinamica.

VG-XH è un Vertical Battery Grip per X-H2/H2S che offre una maggiore maneggevolezza e autonomia alla fotocamera.

Per usufruire dell’offerta, è necessario acquistare i prodotti distribuiti in Italia e presso un rivenditore autorizzato, on-line o un punto vendita fisico, entro il periodo di promozione.

Ogni cliente può usufruire del Boxing Day una sola volta per ciascun prodotto incluso nella promozione, con un massimo di due richieste complessive, a condizione che ogni richiesta non includa lo stesso modello delle richieste precedenti.

I dettagli

Il termine entro cui inviare le richieste è il 29 gennaio 2024*1, facendo attenzione di inserire correttamente il numero seriale del prodotto nell’apposito campo del modulo di richiesta online*2.

Dopo la convalida della richiesta, il rimborso verrà emesso entro 14 giorni. Si riceverà una email di conferma dopo l’invio della richiesta online*3.

Per tutte le informazioni sulla promo FUJIFILM Boxing Day si rimanda alla pagina web:

https://fujifilm-x.com/it-it/news/2023/1220_26034/

La lista dei rivenditori autorizzati in Italia è disponibile alle pagine web:

(per la promozione dedicata a GFX100S).

(per la promozione dedicata a VG-XH).

La registrazione del rimborso è semplice e veloce, basta visitare e compilare il modulo online sulle pagine dedicate:

per la promozione GFX100S

https://fujifilm-gfx-winter2023.sales-promotions.com/it/?country_promotion=16

per la promozione dedicata a VG-XH

https://fujifilm-xseries-winter2023.sales-promotions.com/it/?country_promotion=16

*1 Le richieste ricevute al di fuori di tale periodo saranno rifiutate. Si prega di notare che una conferma d’ordine non costituisce prova d’acquisto valida. Ricevute false, modificate o contraffatte saranno respinte, e le relative richieste di rimborso saranno considerate nella stessa misura di una truffa.

*2 Saranno particolarmente gradite e trattate con priorità le richieste uniche che contengono più prodotti, purché siano differenti tra loro.

*3 Inviare tempestivamente la documentazione richiesta e controllare la casella di posta per eventuali comunicazioni sullo stato della tua richiesta.

A proposito di FUJIFILM Italia

FUJIFILM Italia S.p.A. è una filiale di FUJIFILM Europe GmbH con sede a Cernusco sul Naviglio (MI) e opera sul mercato italiano con soluzioni integrate e prodotti destinati ai settori Imaging Solution, Optical Devices, Graphic Systems, Medical Systems, Recording Media e Life Sciences. Con oltre 250 dipendenti impegnati nelle funzioni marketing, commerciale, assistenza tecnica e amministrativa, Fujifilm Italia si pone sul mercato come partner solido e competente, in grado di rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni efficaci e personalizzate. fujifilm.com/it/it

