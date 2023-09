Il 2023 si conferma essere l’anno di Tedua: La Divina Commedia si certifica triplo disco di platino, riconoscimento ottenuto in un anno da record, trascorso in cima alle classifiche FIMI per 12 settimane.

Tedua: La Divina Commedia è triplo disco di platino

Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming, “La Divina Commedia” non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana, certificandosi doppio disco di platino a poco più di un mese dalla sua uscita, e ottenendo certificazioni per oltre metà della tracklist: doppio disco di platino per “Hoe” feat. Sfera Ebbasta, disco di platino per “Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi, “Malamente”, “Red Light” e “Lo-Fi for U”, oltre alle certificazioni di disco d’oro per “Intro La Divina Commedia”, “Mancanze Affettive” feat. Geolier, “Volgare” feat. Lazza, “Scala di Milano” feat. Guè, “Diluvio a Luglio” feat. Marracash e “Anime libere” feat. Rkomi & Bresh.

Si tratta di un traguardo senza precedenti per Tedua, arrivato dopo che “La Divina Commedia” si è consacrato come uno dei successi dell’anno, posizionandosi al sesto posto nella classifica FIMI degli album più venduti nei primi sei mesi del 2023 con solamente un mese di vendite.

I featuring

“La Divina Commedia” vanta la presenza di featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano come Guè, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta, fino alle nuove leve come Baby Gang, BNKR44 e Kid Yugi, e di Federica Abbate, una delle cantautrici contemporanee più amate. La parte musicale è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves.

Dove ascoltare l’album

Dopo l’esibizione a sorpresa di Tedua, che ha infuocato gli 85 mila spettatori dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano durante il Marrageddon Festival lo scorso 23 settembre, la stagione autunnale lo vedrà protagonista della scena live urban con la sua prima tournée nei palazzetti, con un numero di date che si è quadruplicato rispetto a quelle annunciate inizialmente, che sono state prese d’assalto dai numerosi fan con velocità vertiginosa, ancora prima della pubblicazione dell’album multiplatino “La Divina Commedia”.

I biglietti sono in vendita su livenation.it, ticketone.it, ticketmaster.it e vivaticket.it

LA DIVINA COMMEDIA TOUR – CALENDARIO DATE:

Sabato 28 ottobre 2023 | Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO SOLD OUT

Sabato 04 novembre 2023 | Firenze, Mandela Forum – SOLD OUT

Mercoledì 08 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 09 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 11 novembre 2023 | Genova, Stadium – SOLD OUT

Lunedì 13 novembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Lunedì 04 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 05 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – NUOVE DISPONIBILITÀ

Venerdì 08 dicembre 2023 | Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

Domenica 10 dicembre 2023 | Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

Martedì 12 dicembre 2023 | Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

Mercoledì 13 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

