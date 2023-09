Sondrio: in arrivo nuovo centro sportivo polifunzionale

Un’arena progettata per ospitare in maniera stabile la pista di ghiaccio per hockey, Sledge hockey e pattinaggio di figura, due spazi interni per la pratica dell’arrampicata (boulder e lead) con la possibilità di aggiungere anche una parete esterna. Queste le principali caratteristiche del nuovo centro polifunzionale che Sportium, società del gruppo Progetto CMR, ha progettato su incarico dell’amministrazione pubblica di Sondrio.

L’impianto porterà alla comunità di Sondrio e di tutta la Valtellina un’arena polifunzionale, moderna e sostenibile, con un carattere di riconoscibilità, che diventi un landmark del territorio. L’edificio è progettato per sopperire alla mancanza di un palaghiaccio nella valle e ha l’obiettivo di essere stabilmente utilizzato per attività sportive, eventi o spettacoli.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia