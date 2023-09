Vittoria storica per EA7 Emporio Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia: il progetto condiviso di responsabilità sociale promosso da Euroleague Basketball è stato premiato con la medaglia d’oro nella settima edizione dei “One Team Awards”.

La premiazione si è svolta, a Barcellona, venerdì scorso. Per la prima volta, infatti, è stato il progetto italiano a salire sul primo gradino del podio, sbaragliando la concorrenza di tutti i programmi One Team realizzati durante la stagione 2022/23 dai 38 club di Euroleague ed Eurocup – le due competizioni di pallacanestro più prestigiose d’Europa – che hanno utilizzato lo sport come strumento utile ad avere un impatto sulle rispettive comunità. Al secondo e terzo posto i progetti sostenuti, rispettivamente, dall’Olympiacos e dal Barcellona.

