Inaugurato all’aeroporto di Milano Malpensa il nuovo collegamento per Shenzhen operato da Hainan Airlines, alla presenza di Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA, e Lewis LIU Zhaocai, General Manager di Italy Hainan Airlines.

La Cina è un mercato importante per Malpensa che è stata molto reattiva nel riattrarre le compagnie cinesi, seconda meta internazionale dopo il Nord America. Nel 2019 sono, infatti, transitati a Malpensa 700.000 passeggeri da e per la Cina. L’Italia è una forte meta attrattiva con una buona offerta di turismo e di opportunità di business. Anche per il settore Cargo, il volo riveste un’importanza degna di nota, Shenzhen serve infatti un bacino enorme ed è rinomata per lo sviluppo high tech e della mobilità elettrica, interessante per tutto il Nord Italia.

