Nasce la prima trasmissione di Sky tutta dedicata al padel: “This is padel”, curata e condotta dal giornalista di Sky Sport Alessandro Lupi. Due volte al mese “This is padel” racchiuderà e racconterà tutto il mondo che gira intorno a questo sport in grande ascesa: ogni appuntamento sarà ambientato in un diverso circolo di tutta Italia e si occuperà dei grandi campioni dei circuiti internazionali con highlights, interviste e ritratti esclusivi.

Non mancherà lo “Sky padel tech”, la tecnologia al servizio del telespettatore, una lente di ingrandimento virtuale che aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle. In “This is padel” troveranno spazio anche gli eventi del padel dilettantistico e le analisi dei materiali tecnici più all’avanguardia. “This is padel” andrà in onda su Sky Sport Tennis, canale 203 della piattaforma Sky, in streaming su NOW e sarà disponibile on demand.

