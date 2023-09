Tortona, “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame interpretato da Mario Pirovano mercoledì 13 settembre sbarca nel Chiostro dell’Annunziata

Sarà la splendida cornice del Chiostro dell’Annunziata di Tortona (AL) ad ospitare, mercoledì 13 settembre, “Mistero Buffo”, lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame, che avrà il volto di Mario Pirovano, con la regia firmata dallo stesso Fo.

Esilarante, provocatorio, potente, attuale, epico, magistrale “Mistero Buffo 50”, Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatrale Fo Rame e patrocinato dalla Fondazione Fo Rame, è stato allestito in nuova forma nel 2019 per celebrare i cinquanta anni dalla prima rappresentazione di Mistero Buffo. Rappresentato per la prima volta nel maggio del 1969 e riproposto, fino ad oggi, in oltre cinquemila allestimenti, ogni volta arricchiti da nuove giullarate, è un capolavoro che ha segnato la storia del Novecento.

