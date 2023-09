LG Electronics, record di trasmissione e ricezione wireless

LG Electronics (LG) annuncia un nuovissimo record in fatto di trasmissione e ricezione wireless di dati 6G terahertz (THz) su una distanza di circa 500 metri: la più lunga, finora, registrata in un test 6G condotto all’aperto in un’area urbana. Il test, realizzato insieme a LG U+, svoltosi di recente presso LG Sciencepark di Magok, a Seoul, ha messo ancora una volta in evidenza la crescente leadership di LG nella ricerca e sviluppo in materia di telecomunicazioni 6G.

Questa traguardo arriva dopo il successo del test del 2022, quando LG ha inviato e ricevuto dati 6G THz in modalità wireless su una distanza di 320 metri open air presso il Fraunhofer Heinrich-Hertz Institute di Berlino, in Germania. LG e Fraunhofer hanno infatti collaborato allo sviluppo di apparecchiature per la trasmissione e la ricezione in 6G, tra cui un amplificatore di potenza multi-canale e un amplificatore a basso inquinamento acustico per il ricevitore, che hanno contribuito a massimizzare le prestazioni e migliorare la resa di oltre il 50%.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Tecnologia su Dietro la Notizia