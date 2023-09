La nuova pista ciclabile in corso Monforte

Partiranno lunedì 25 settembre i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile in corso Monforte, da piazza San Babila a piazza Tricolore, articolati in tre fasi.

Le prime due fasi dei lavori, la cui conclusione è prevista per il 29 settembre, prevedono la realizzazione di una segnaletica orizzontale e la posa di cordoli larghi 50 cm e alti 17. In particolare, la prima fase partirà all’altezza di via Conservatorio per proseguire fino a piazza San Babila e poi fino a via Cino del Duca. La seconda procederà, invece, sino a via Visconti di Modrone.

La terza fase, effettuata al termine di interventi di manutenzione stradale, si concluderà nel mese di ottobre e prevede la realizzazione della pista ciclabile da via Donizetti a piazza Tricolore, poi fino a via Conservatorio.

