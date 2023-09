ExpoAID 2023: progetto “Io, persona al centro”

Con oltre 30 anni di attività, Nuova Sair è presente in tutta Italia e opera in macro aree. La Cooperativa garantisce l’assistenza agli utenti per trattamenti in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare grazie all’impiego di professionisti con esperienza specifica nel recupero e mantenimento delle abilità individuali.

ExpoAID 2023 “Io, persona al centro”

La Cooperativa Sociale Nuova Sair ha partecipato con entusiasmo alla prima edizione nazionale di ExpoAID 2023 – “Io, persona al centro”, svoltasi al Palacongressi di Rimini il 22 e il 23 settembre.

L’iniziativa promossa dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e dall’Osservatorio Nazionale delle persone con disabilità, ha rappresentato un’occasione unica di confronto sul tema delle disabilità tra le Istituzioni, il mondo del Terzo Settore e le Associazioni.

Inaugurazione ed eventi

La prima giornata è stata inaugurata dal Ministro per le Disabilità e ha visto il susseguirsi di una serie di interventi istituzionali, con la presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha aperto lo spazio espositivo accolta dai ragazzi della “Si può fare band” con l’Inno nazionale.

L’incontro ha visto momenti di approfondimento grazie alla realizzazione di sei seminari tematici attraverso i quali è stato declinato il tema “Io, Persona al centro” nonché una vasta area espositiva, attività ricreative e sportive.

La Cooperativa Nuova Sair ha presentato nel Seminario 5 “Disturbi del neurosvulippo: vita, famiglia, opportunità” e presso il proprio stand espositivo, due progetti clinico-riabilitativi svolti dall’équipe multidisciplinare del Polo Riabilitativo Nuova Sair di Roma.

Il polo riabilitativo

Il Polo Riabilitativo rappresenta una realtà di riferimento di alto profilo clinico-assistenziale nei processi di cura e riabilitativi dei disturbi del neurosviluppo, in particolar modo dello spettro autistico e della disabilità lieve e complessa.

I progetti

Il primo progetto ha descritto il Servizio Semi-residenziale di riabilitazione dell’età evolutiva “Centro Prima Infanzia”, punto focale della struttura dove si accolgono bambini tra i 24 e i 72 mesi d’età con disturbi del neurosviluppo. Il secondo progetto ha presentato la “Condivisione della prassi clinico-educativa: dalla implementazione di strategie della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) nei contesti di vita alla definizione di progetti di inclusione svolti dai bambini per i bambini” nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Lazio.

La conclusione dell’evento

La manifestazione si è conclusa nella giornata di sabato 23 settembre con un momento di restituzione in plenaria delle conclusioni dei sei seminari e i ringraziamenti del Ministro per le Disabilità; infine la Mototerapia di Vanni Oddera.

Nuova Sair e tutto il team del Polo Riabilitativo ringraziano il Ministro per le Disabilità per questa importante occasione di arricchimento, con l’augurio di poter “Insieme fare sempre di più”.

