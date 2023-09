Drusilla Foer svela una nuova traccia inedita, TANATOSI

Manca un mese esatto all’uscita del suo primo album, DRU, atteso il 6 ottobre prossimo. E Drusilla Foer per l’occasione svela una nuova traccia inedita, TANATOSI, il cui video – particolarmente toccante – è disponibile online da oggi (https://youtu.be/Xkr3xBVVOU4), ma soprattutto annuncia per la sera del 5 ottobre al Blue Note di Milano un concerto unico, intimo e irripetibile, durante il quale presenterà tutti i brani dell’album in anteprima dal vivo, accompagnata sul palco da sei musicisti e dal trio vocale delle Blue Doll’s, in una special night che condurrà al momento della release ufficiale del disco.

I biglietti per il concerto, un’occasione unica, pensata per condividere con i fan più affezionati un momento a lungo atteso, sono in vendita da oggi su Ticketone.

Pubblicato da BMG e prodotto da Best Sound con la produzione artistica ed esecutiva di Franco Godi, DRU contiene tredici tracce, di cui 12 canzoni inedite, firmate da autori del calibro di Pino Donaggio, Pacifico, Mariella Nava, Giovanni Caccamo, Lelio Luttazzi, Mogol, Tricarico, Fabio Ilacqua e Ditonellapiaga.

