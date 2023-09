C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per immatricolarsi ai corsi di laurea per l’anno accademico 2023/2024 offerti dall’Università per Stranieri di Perugia (Unistrapg).

Ambiente cosmopolita, alta mobilità internazionale, formazione di qualità: sono questi i punti di forza dell’Università per Stranieri di Perugia, che dopo la statalizzazione (1992), oltre ai corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, offre corsi di laurea, master e dottorati a studenti italiani e stranieri.

Quest’anno l’offerta formativa dell’ateneo si arricchisce di importanti novità pensate per sostenere economicamente il diritto allo studio delle nuove generazioni. Tutti gli iscritti all’Università per Stranieri di Perugia avranno infatti la possibilità di accedere a bonus, benefit e agevolazioni concrete. In questo modo l’ateneo conferma il suo impegno concreto sia nel garantire pari opportunità di studio a tutti i suoi iscritti, italiani e stranieri, sia nel favorire l’inclusione e il dialogo fra popoli e culture.

