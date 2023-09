Dal 18 settembre, su Italia 1, al via la 15esima edizione di “Cotto e mangiato”, la rubrica quotidiana di Tessa Gelisio, in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, all’interno dell’edizione delle 12.25 del telegiornale Studio Aperto.

Nella nuova stagione, il programma rinnova l’impegno per una cucina più sostenibile. La padrona di casa collaborerà con amici e chef stellati per creare ricette gustose e salutari, promuovendo scelte alimentari consapevoli.

Inoltre, dal 7 ottobre “Cotto e mangiato” andrà in onda anche al sabato, per quattro appuntamenti speciali, in collaborazione con la Commissione per le Politiche Agroalimentari del Parlamento Europeo.

