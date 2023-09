A Pavia il Forum nazionale delle scuole di Pediatria

Nei giorni 29 e 30 settembre, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia, si terrà la Riunione del Collegio dei Direttori della Scuola di Specializzazione in Pediatria delle 37 Università Italiane accreditate, attualmente presieduto dal Professor Gian Luigi Marseglia, Direttore della Clinica pediatrica e della Scuola di Specializzazione in Pediatria della Università di Pavia.

A Pavia il Forum nazionale

Il Collegio è stato istituito proprio presso l’Università di Pavia 18 anni orsono e pertanto quest’anno la Riunione assume un significato particolare perché si festeggia il compimento della maggiore età di questo istituto.

La Riunione verrà aperta ufficialmente dal Magnifico Rettore Professor Francesco Svelto e proseguirà con la lectio Magistrale “La formazione specialistica dei Medici in Italia” tenuta dal Professor Eugenio Gaudio già Magnifico rettore della Sapienza e Presidente dell’Osservatorio nazionale delle Scuole di Specializzazione di tutta l’area medica.

Formazione medici



La Riunione cade in un momento storico molto particolare per la formazione specialistica nelle Scuole sia per quanto riguarda gli aspetti squisitamente formativi sia per alcuni aspetti politici di particolare rilevanza. Proprio per questo motivo verranno discussi in modo collegiale alcuni temi caldi come l’inserimento nel mondo del lavoro dei Medici in Formazione prima della fine del percorso di Studi della Scuola di Specialità, l’impiego di nuove tecnologie nell’insegnamento, nonché problematiche che ineriscono l’acquisizione progressiva di competenze specialistiche, la formazione alla ricerca e le prospettive professionali dei giovani medici.

Oltre ai Direttori delle Scuole di Specializzazione sarà presente anche una delegazione dei Medici provenienti da ogni Scuola che parteciperanno alla discussione come parte attiva portando fra i temi in esame le loro aspettative, le loro idee e le loro proposte da condividere con chi ha la responsabilità della loro formazione.

A questo proposito ampio spazio verrà anche riservato alla internazionalizzazione della figura dei nuovi Medici e al potenziamento dei rapporti scientifici fra le Scuole e le Società Scientifiche internazionali. Il Collegio svolge un ruolo chiave nella formazione e in questa occasione verranno anche presentati i risultati di alcuni progetti comuni a tutte le Scuole su alcune tematiche specialistiche che hanno consentito e consentono ai 3.600 medici in formazione, attualmente in corso, di confrontarsi, condividere strategie e utilizzare comuni metodologie comportamentali per una pediatria sempre più integrata ed al passo coi tempi.



