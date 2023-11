Travis Scott sceglie l’Italia: live al Circo Massimo

Travis Scott torna in Italia dopo poco più di un mese per una nuova esclusiva data lunedì 7 agosto al Circo Massimo! È la prima data in assoluto dopo il lancio del film “CIRCUS MAXIMUS”, sceneggiato dal rapper, e del tanto atteso album “UTOPIA”, usciti rispettivamente il 28 e il 29 luglio.

Un live che già da queste anticipazioni si preannuncia un evento di portata e rilevanza mondiale, in cui la scelta della location omonima alla pellicola non sembra essere un caso. Dopo l’apparizione a Pompei arriva la certezza di un suo grande concerto in Italia al Circo Massimo dove l’artista porterà il suo repertorio ma celebrerà anche per la prima volta il suo nuovo lavoro discografico.

“UTOPIA” è il nuovo attesissimo album dell’artista pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards Travis Scott.

