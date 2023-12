Presentata l’edizione 2023 di Expo per lo Sport

È stata presentata questa mattina a Palazzo Marino l’edizione 2023 di Expo per lo Sport, un fine settimana all’insegna della promozione sportiva nel cuore di Milano, nell’inconfondibile cornice di Parco Sempione. L’incontro è stata l’occasione per raccontare tutte le iniziative previste per la nona edizione della manifestazione.

Expo per lo Sport torna per offrire a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto.

L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre, dalle 10 alle 19 in modo diffuso in Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei.

