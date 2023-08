Minturno Musica Estate 2023 17ma edizione

Tutto pronto per l’attesissima 17ma edizione del Minturno Musica Estate 2023 che giovedì 31 agosto alle ore 21.00, illuminerà la notte in Piazza Portanova a Minturno. L’evento, inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di Minturno è un appuntamento imperdibile che riunisce tanti artisti della musica e dello spettacolo.

Pasquale Mammaro, (manager lungimirante che negli ultimi Festival di Sanremo ha accompagnato al successo artisti come Il Volo, Diodato, Tananai, Orietta Berti, Rettore e i Cugini di Campagna) anima e Direttore Artistico della serata come sempre a pochi giorni dall’evento, dal suo magico cilindro, tira fuori un’altra sorpresa: Gatto Panceri che si aggiunge al nutrito cast già confermato dei Jalisse reduci dall’isola dei Famosi, Enzo Avitabile, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, Antonio Maggio, Maninni, Francesco Boccia, Il Giardino dei Semplici, Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, Ryan Paris, Luigi Fontana con il ricordo di Jimmy Fontana, Marco Rettani e ancora Marc, i The Fuzzy Dice feat Pamela Petrarolo, Grandine e la comicità di Lino Barbieri.

