Il movimento migliora la salute generale e quella riproduttiva.

L’attività fisica migliora la mineralizzazione ossea, che contribuisce alla prevenzione di osteoporosi, una protezione in più in vista di gravidanza e allattamento. Non ultimo, migliora la salute mentale, riduce stress e ansia, migliora la qualità del sonno e dell’autostima. Anche lo sport in gravidanza presenta molteplici vantaggi sia per la madre che per il nascituro.

Negli ultimi anni, però, si sono accesi aspri dibattiti in relazione allo sport, che influirebbe in modo negativo sulle possibilità di concepimento. Ad essere controproducente non è tanto lo sport, ma un’attivita fisica troppo intensa, che può avere come conseguenze un basso livello di estrogeni o improvvise variazioni di peso che possono influire, ad esempio, sui cicli di ovulazione e portare anche alla scomparsa del ciclo mestruale.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Salute su Dietro la Notizia