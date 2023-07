Da oggi, lunedì 17, a domenica 23 luglio, nuovo appuntamento con il grande tennis in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si torna a giocare sulla terra rossa nel torneo ATP 250 di Båstad, in Svezia.

Dopo Wimbledon, il circuito riparte dalle sfide infuocate sulla terra rossa europea. In Svezia si gioca la 75esima edizione del torneo di Båstad, uno degli appuntamenti più interessanti di questa parte della stagione, e che nel 2022 vide la vittoria dell’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano è uno dei protagonisti da seguire, insieme al norvegese Casper Ruud, al russo Andrej Rublev, al tedesco Alexander Zverev e al nostro Lorenzo Musetti.

