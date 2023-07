Per il suo lancio ufficiale, Peroni Nastro Azzurro Stile Capri ha scelto un indimenticabile boat party presso l’iconica isola di Capri con la partecipazione esclusiva di Elodie.

L’imbarcazione Peroni Nastro Azzurro Stile Capri è partita dal molo Beverello di Napoli alle 14 per condurre un gruppo di oltre 200 ospiti super selezionati (tra cui influencer, giornalisti, jetsetter e anche 30 fan che si sono aggiudicati la partecipazione attraverso il social contest “Stile Capri Wave) nella suggestiva cornice che porta fino all’isola di Capri.

La giornata è stata animata dalla conduzione di Tommaso Zorzi e ha visto le performance di DJ Gisele De Assis e Gianluigi Lembo. Tra i nomi di spicco che hanno preso parte all’evento anche l’attrice Simona Tabasco, la ‘Lucia’ della seconda stagione della serie televisiva di successo The White Lotus, per la quale è stata premiata dallo Screen Actors Guild Award 2023 come componente di miglior cast in una serie drammatica.

