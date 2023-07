Pasolini sotto nuova veste, Il Pier Paolo Pasolini delle melodie, del cinema, del Sole e della Notte, di e con Stefano Giaccone, Produzione: Il Mutamento Zona Castalia.

“Quando i tempi dei Sessanta saranno dimenticati come il Mille, e io sarò soltanto uno scheletro senza nemmeno un briciolo di nostalgia per il mondo, che importanza avrà la mia “vita privata”? Poveri scheletri senza vita, né privata né pubblica, voi ricattatori, che importanza avrà! Ciò che avrà valore saranno le mie affettuosità.

Sarò io, dopo la morte, in primavera, a vincere la scommessa, con la furia del mio amore per l’Acqua Santa al sole.” Pier Paolo Pasolini, tratto da Poesia sotto forma di rosa. Stefano Giaccone racconta un Pasolini non inedito, ma forse meno esplorato. L’evento avrà luogo mercoledì 12 luglio alle ore 21 presso Terra di Nad, a Chianocco (TO).

Attraverso l’utilizzo di melodie, letture e brevi commenti, insieme ad estratti dei suoi film, Pasolini rivive come uomo e intellettuale del XX secolo, immerso nel Sole, nello Sport, nei colori, nella bellezza e nella violenza della vita.

