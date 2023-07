Gary Low: Niña, il brano rivisitato e reinterpretato

A movimentare la stagione estiva arriva negli store, in streaming e in rotazione radiofonica Gary Low con Niña, il brano di successo rivisitato e reinterpretato, in uscita per Clodio Music.

Era il 1985 quando nei jukebox si ascoltava Niña, scritta e interpretata da Gary Low, ora quella magia torna con una nuova versione, registrata dallo stesso protagonista e inserita in un progetto discografico più ampio.

Niña può ben rappresentare questo nuovo fenomeno e, conservando la sua struttura, il brano si arricchisce con suoni moderni e un’interpretazione contemporanea, che rendono la canzone magnetica: un invito a ballare.

