Flavia Pennetta e Fabio Fognini: il talk “Doppio in Famiglia”

Buon compleanno Casa dello Sport: Flavia Pennetta e Fabio Fognini hanno partecipato al talk “Doppio in Famiglia”, insieme a Stefano Meloccaro. Di seguito alcuni estratti dei loro interventi negli studi di Sky.

FLAVIA PENNETTA

Quando rivedo le immagini della vittoria dello US Open dove annunciai il ritiro, ho veramente la pelle d’oca e mi viene da piangere, oggi. In quel momento ricordo che non piansi, ero tranquilla, ero serafica, non mi è uscita neanche una lacrima, Adesso, però, quando rivivo quei momenti, mi emoziono tantissimo, perché sono passati quasi dieci anni, avevo le idee chiare allora e continuo ad averle anche oggi. Ho pianto molto la sera prima e la mattina prima di andare al circolo.

Quindi, non avevo più lacrime per la tensione, perché non sapevo come gestire una situazione che era un’occasione incredibile. Sapevo che era l’ultima, che non dovevo sbagliare, che dovevo portarla a casa sì o sì, che era la mia ultima chance. Questo mi ha un po’ destabilizzata la sera prima e la mattina, ma una volta messo piede in campo, nel circolo, è stato come un computer.

