Video che riprendono minorenni mentre fanno sesso, in un festino all’insegna di alcol e droga. I protagonisti sono nove ragazzi e sei ragazze di 14 anni, e due ragazze di dodici, età in cui, per legge, non è possibile dare il consenso ad avere rapporti.

I video sono stati messi online, rimbalzando tra le varie piattaforme, fino ad arrivare agli occhi di una mamma e di altri adulti, che hanno fatto denuncia alla polizia postale, da cui è partita un’indagine che oggi coinvolge a vario titolo 24 giovani.

