Bruce Springsteen and The E Street Band a Monza

Dopo lo straordinario successo a Ferrara e Roma nel mese di maggio dei primi due spettacoli italiani del tour mondiale 2023, Bruce Springsteen and The E Street Band arrivano finalmente a Monza martedì 25 luglio per l’attesissimo terzo e ultimo concerto nel nostro paese, che sarà anche quello conclusivo del tour europeo del 2023. Sarà la prima volta che Springsteen si esibirà in uno degli autodromi diventati punto di riferimento per i grandi concerti, nell’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza.

Ecco tutte le informazioni utili al pubblico.

ORARI

07:00 – Apertura del Parco di Monza a tutto il pubblico

08:00 – Apertura del Comfort Village e della Comfort Area Mirabello

14:00 – Apertura area concerto in Prato della Gerascia

16:30 – The Teskey Brothers

17:45 – Tash Sultana

19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

