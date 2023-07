105 Save the Sea in occasione del Plastic Free July

Per tutto il mese di luglio, in occasione del “Plastic Free July” che nel mondo viene celebrato dal lontano 2011, Plastic Free Onlus, Radio 105 e Regionale di Trenitalia organizzano insieme “105 Save the Sea”.

I volontari dell’organizzazione ambientalista, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, saranno in azione in oltre 50 località italiane per rimuovere 10 tonnellate di rifiuti abbandonati sulle spiagge in vista della stagione estiva, sensibilizzando bagnanti, turisti e cittadini dell’importanza di una maggiore cura del territorio e del mare.

