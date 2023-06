Non ci sarà Kaos nel cast di Good Old Boys Grand Orchestra, la produzione originale di Time in Jazz con il gruppo Colle der Fomento , Dj Craim e il quartetto La Batteria che la sera di Ferragosto chiuderà la serie di concerti in programma a Berchidda (Ss) per il trentaseiesimo festival diretto da Paolo Fresu.

Il rapper casertano non potrà infatti partecipare alle prove preparatorie e all’evento in terra sarda per seguire una fisioterapia articolare sino alla fine di agosto. Con l’assenza di Kaos cambia il titolo del progetto, ora tutto nel segno dei suoi protagonisti: Colle der Fomento + La Batteria + Dj Craim .

Su Vivaticket prosegue intanto la prevendita dei biglietti per questa e per le altre quattro serate di Time in Jazz (tutte con inizio alle 21.30) in programma sul palco “centrale” del festival, quello allestito in Piazza del Popolo a Berchidda (Ss).

