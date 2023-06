Valentina Volpentesta: La tua anima somiglia alla mia

Ci sono voci capaci di far vibrare all’unisono tutte le corde dell’anima sin dal primo ascolto, voci dotate di un magnetismo tale da sfuggire al concetto di trend per sovvertirlo, farlo proprio e renderlo al servizio del cuore, voci che avvolgono i sensi in un abbraccio senza tempo, a mezz’aria tra la delicatezza di un’amorevole carezza sulla fronte e la potenza di un bacio passionale, un porto sicuro in cui rifugiarsi ogni qualvolta ci si senta soli, incompresi, delusi dal mondo e da se stessi.

Una di queste, è senza dubbio quella di Valentina Volpentesta, cantautrice calabrese classe 1983 che dopo aver incantato pubblico e critica con “Forse non è andato tutto perso” e “L’amore nessuno te lo può insegnare”, torna ad affascinare in “La tua anima somiglia alla mia” (PaKo Music Records/Believe Digital), il suo nuovo suggestivo dipinto di note ed emozioni.

