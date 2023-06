In occasione dell’evento organizzato da TAP in collaborazione con l’Ente del Turismo del Portogallo che si è svolto ieri sera presso Villa Barberini, la prestigiosa residenza dell’ambasciatore del Portogallo in Italia, per celebrare la Festa della Repubblica portoghese, il vettore ha sottolineato l’importanza di questa destinazione d’eccellenza, che vede un continuo e incessante apprezzamento da parte dei viaggiatori italiani.

TAP, che a fine maggio è stata riconosciuta come la terza migliore compagnia aerea in Europa e la tredicesima a livello mondiale per il 2023 da AirlineRatings.com e che lo stesso sito aveva recentemente riconosciuto quale compagnia aerea più sicura in Europa e la sesta nel mondo sempre per il 2023, offre 93 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli.

