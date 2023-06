Salone Nautico Venezia: il programma degli eventi

Conferenze, convegni, eventi culturali, attività sportive e laboratori in programma per la seconda giornata di manifestazione dedicata al mondo della nautica italiana e internazionale. Continua l’esposizione all’interno dell’Arsenale di Venezia per far avvicinare i più piccoli a questo settore ma anche per far approfondire, a tutti gli appassionati e ai curiosi, tematiche legate al mondo delle barche, della sostenibilità e dell’innovazione nel settore navale a tutto tondo.

Convegni e workshop

“Il Mose e gli altri: la difesa dalle mareggiate nel mondo”

Arsenale – Squadratori

09.30 – 13.30

a questo link il programma eventi

Eventi Salone Nautico Venezia

