Milano: realizzazione di manifestazioni in luogo pubblico

Sono state approvate dalla Giunta le nuove linee d’indirizzo per la realizzazione di manifestazioni in luogo pubblico di rilevante impatto per la città e per spettacoli a carattere temporaneo, che definiscono le modalità di organizzazione, realizzazione e gestione degli eventi.

L’obiettivo è quello di contemperare le misure in deroga relative agli aspetti acustici con misure mitigative di rispetto della vita delle comunità residenti nei quartieri di riferimento, di tutelare le aree a verde, di organizzare in modo efficiente e sostenibile la mobilità e il trasporto pubblico nella zona, anche per consentire lo spostamento e il deflusso degli spettatori al termine degli eventi.

