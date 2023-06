La tecnologia? Il più grande strumento di inclusione sociale e accessibilità

Quando parliamo di tecnologia, spesso, ci concentriamo sugli aspetti negativi che essa ha portato con sé, come la perdita di rapporti umani, la sostituzione del lavoro dell’uomo tramite l’Intelligenza Artificiale, la spersonalizzazione, ecc.

In questo modo ci dimentichiamo però anche di tutto ciò che di buono ha portato con sé.

Una delle conseguenze più interessanti e positive dell’uso della tecnologia in molti settori è l’accessibilità.

La tecnologia e la digitalizzazione di molti settori hanno offerto nuove opportunità e contribuito in modo significativo all’inclusione sociale e all’accessibilità per diverse fasce di popolazione che hanno maggiori difficoltà.

Dalla pubblica amministrazione al lavoro da remoto, dall’intrattenimento alla formazione, la tecnologia ha reso più accessibili molte attività, creando un impatto positivo sulla società nel suo complesso.

La digitalizzazione della PA

La pubblica amministrazione è uno degli ambiti in cui la tecnologia ha portato maggiori benefici in termini di inclusione sociale.

Grazie ai servizi online e alle piattaforme digitali, le persone possono accedere a una vasta gamma di servizi governativi senza doversi spostare fisicamente.

Ciò è particolarmente vantaggioso per le persone con disabilità o con limitate possibilità di mobilità.

L’accesso ai servizi online consente ormai di gestire la maggior parte delle pratiche burocratiche, ottenere documenti e ricevere assistenza senza affrontare barriere fisiche.

Ciò significa risparmiare tempo, soldi, ma anche e soprattutto ridurre le difficoltà per il raggiungimento fisico dell’ufficio di interesse, che il più delle volte non è nemmeno facilmente accessibile e quindi un’impresa impossibile per molte persone.

In Italia, il PNRR ha dato fondamentale importanza alla rivoluzione digitale che sta prendendo forma proprio da qualche mese.

Il lavoro da remoto

Erroneamente chiamato smart working in Italia, il lavoro da remoto esiste in moltissimi Paesi già da tanti anni, ma con l’avvento della pandemia e la necessità di portare avanti la routine professionale, l’incremento di ruoli da remoto è aumentato notevolmente.

Le nuove tecnologie e le piattaforme collaborative (Meet, Zoom, ecc.) hanno reso possibile per molte persone lavorare in modo flessibile da casa o da qualsiasi altra ubicazione.

Ciò ha aperto nuove opportunità per le persone con disabilità o limitate capacità di mobilità, consentendo loro di inserirsi nel mercato del lavoro senza dover superare le sfide legate agli spostamenti o all’accesso fisico agli ambienti di lavoro tradizionali.

Il lavoro da remoto ha anche favorito l’inclusione sociale di gruppi sottorappresentati, come le persone con responsabilità familiari o coloro che vivono in zone rurali o remote. La tecnologia ha contribuito a creare un ambiente lavorativo più inclusivo, in cui le competenze e le capacità sono valutate sulla base dei risultati, indipendentemente dalla posizione geografica o dalle limitazioni personali.

Questa è la più grande forma di democratizzazione del lavoro e dell’accesso a quest’ultimo a cui abbiamo assistito nel tempo e speriamo che anche in paesi conservatori come l’Italia, continuino a crescere la cultura del lavoro da remoto come risorsa e non come piano B per le emergenze.

Divertirsi a distanza…si può!

Anche nel campo dell’intrattenimento, la tecnologia ha offerto nuove forme di accessibilità.

Pensiamo ad esempio al mondo dei videogiochi che oggi permette di assistere e partecipare a partite live in diretta con persone che vivono in tutto il mondo, o il gioco legale a distanza che ha permesso a chiunque non avesse mai potuto mettere piede dentro a un casinò di giocare a poker e divertirsi direttamente dalla comodità di casa sua.

L’accessibilità e la democraticità dell’intrattenimento online lo hanno reso talmente popolare da generare una vastissima offerta, che ha poi dovuto fare i conti con una crescente competitività. Questa ha reso necessaria la creazione di strumenti, per essere più attraente nei confronti dei nuovi player, come ad esempio i codici bonus casinò offerti online e le offerte di benvenuto per i nuovi giocatori, ma anche gli sconti sull’acquisto di giochi per i gamers o le promo a tempo.

La diffusione di contenuti digitali ha reso possibile l’accesso a una vasta gamma di opzioni di intrattenimento per tutti, comprese le persone con disabilità sensoriali o motorie.

I sottotitoli, l’audiodescrizione e le interfacce intuitive sono solo alcune delle soluzioni tecnologiche che hanno migliorato l’accessibilità dei media.

Ad esempio, i sottotitoli consentono alle persone con problemi uditivi di seguire film, ma anche video su Youtube senza difficoltà, mentre l’audiodescrizione o la descrizione delle immagini sul web offre una descrizione dettagliata delle immagini per le persone non vedenti o ipovedenti.

Formarsi a distanza

La formazione è un altro settore in cui la tecnologia ha contribuito all’inclusione sociale e all’accessibilità.

Le piattaforme di e-learning hanno reso possibile l’accesso all’istruzione per persone che altrimenti avrebbero incontrato barriere geografiche o logistiche.

L’apprendimento online offre flessibilità di orari e di modalità di studio, consentendo a chiunque, indipendentemente dalla propria posizione geografica o dalle proprie circostanze personali, di accedere a un’ampia varietà di corsi ed esperienze educative.

Inoltre, le tecnologie assistive e i software specifici hanno reso l’apprendimento accessibile a persone con disabilità, fornendo supporto per la lettura, la scrittura o altre attività.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia