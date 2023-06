Nuova puntata del programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove: venerdì 9 giugno alle 23:45 “LA CONFESSIONE” ospita il giornalista Antonio Caprarica.

Tra le confessioni dello scrittore, che per 24 anni ha lavorato per la Rai, un episodio della sua lunga vita professionale nel servizio pubblico, prima come inviato dal Medioriente, poi da Mosca e infine da Londra e poi, dal 2006, come direttore dei giornali radio e di Rai Radio Uno.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia