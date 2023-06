La band LANY annuncia il “I Really Really Hope So” World Tour che farà tappa in Italia con un unico imperdibile appuntamento martedì 7 novembre 2023 all’Alcatraz di Milano. Il tour della band pop rock multi-platino partirà il 29 ottobre per la prima da a Oslo, in Norvegia, al Rockefeller Music Hall. Il tour attraverserà l’Europa e il Regno Unito per concludersi il 19 novembre all’Eventim Apollo di Londra.

L’annuncio del tour arriva dopo che la band ha rivelato che il nuovo album I Really Really Hope So uscirà il 29 settembre. La scorsa settimana, la band ha pubblicato il primo singolo estratto dall’album, “Love At First Fight”.

