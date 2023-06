Joseph Capriati e Carl Cox, due fuoriclasse della consolle

Domenica 18 giugno a partire dalle 15:00 l’Arena Del Sound si trasformerà in una gigantesca discoteca, proprio come accade nelle grandi capitali europee e mondiali, per portare in spiaggia una vera festa con le dimensioni di un festival. Due nomi di primissimo piano del panorama internazionale, due DJ amati e conosciuti in tutto il pianeta, e una location perfetta per l’estate.

Carl Cox è un DJ britannico, la sua è una delle carriere più longeve e gloriose nella storia della musica dance: da oltre 40 anni fa ballare i clubbers di tutto il pianeta. Cox ha iniziato a “mettere i dischi” quando ancora quello del dj non era un vero e proprio lavoro, mescolando soul, funk, disco e tutto il suono black degli anni ’70 e ’80. Già nei primi anni ’90 il nome di Carl Cox era leggendario: la sua era una presenza fissa nei club del Regno Unito come nelle line up degli storici rave dell’epoca.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia