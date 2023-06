Il voucher per prenotare viaggi con mezzi diversi

E’ possibile presentare la domanda on line sul sito del Comune di Milano (link: https://bit.ly/vouchermobilita) per ricevere un voucher da spendere sulle piattaforme accreditate dall’Amministrazione come Maas-operator per prenotare viaggi con mezzi diversi.

L’accesso al contributo è riservato a quattro gruppi distinti di utenti: studenti universitari residenti e non residenti a Milano, lavoratori non residenti a Milano con sede in città (dipendenti di aziende con più di 500 dipendenti), categorie deboli (genitori con bambini sotto i 4 anni, donne in gravidanza e persone con disabilità) e utilizzatori di auto in divieto di circolazione rispetto a ZTL ambientali, in entrambi i casi residenti a Milano.

