Il rapporto “I costi umani della crisi alimentare”

A quasi un anno e mezzo dallo scoppio della guerra in Ucraina, l’impatto del conflitto causato dall’aumento del costo delle materie prime continua a intensificarsi in alcuni dei luoghi più vulnerabili al mondo dove le famiglie arrivano a spendere fino a dieci volte quello che pagavano 16 mesi fa per acquistare generi, alimentari e non, di prima necessità. È quanto evidenzia ActionAid in un’indagine condotta su oltre 1.000 persone, fra semplici cittadini e leader di comunità, in 14 Paesi di Africa, Asia e Caraibi.

Lo studio ha rilevato un notevole aumento dei prezzi, nonostante la tendenza indicata nell’Indice dei prezzi alimentari pubblicato dalla FAO mostri un calo dell’11,7% dal febbraio 2022. L’aumento dei prezzi è particolarmente allarmante in un periodo in cui, nelle comunità intervistate, i redditi sono diminuiti di quasi un quarto, con punte che in Etiopia, nell’area di Guna, hanno raggiunto meno 133%. Quasi i tre quarti (74%) degli intervistati hanno inoltre ammesso di aver cambiato la propria dieta scegliendo alimenti di bassa qualità, mentre più della metà (59%) ha dichiarato che le persone della propria comunità si sono indebitate.

