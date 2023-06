Si è tenuto il 2 giugno a Cholpon Ata in Kirghizistan il secondo vertice Unione Europea-Asia Centrale. Al summit hanno partecipato il Presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, il Presidente della Repubblica del Kirghizistan Sadır Nurgojoeviç Japarov, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il leader kazakho Kassym-Jomart Tokayev, il Presidente del Tagikistan Emomali Rahmon e il vice Premier turkmeno Nurmukhammet Amannepesov.

Il Presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, che l’8 e il 9 di giugno sarà in visita ufficiale in Italia, ha ricordato nel suo intervento l’importanza del dialogo politico e della cooperazione multiforme con i paesi dell’Asia centrale. Ha inoltre sottolineato che dopo meno di un anno dal primo vertice ad Astana, sono stati promossi importanti progetti nel campo della digitalizzazione, delle comunicazioni e trasporti, della gestione energetica e idrica, comprese quelle nell’ambito della strategia Global Gateway con i partner europei, per la creazione di un sistema energetico sostenibile in Asia centrale e sulla formazione professionale.

