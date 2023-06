I Rockets all’Antico Uliveto di Potenza Picena

I Rockets immersi nell’atmosfera dello splendido resort marchigiano per scegliere l’area del concerto di agosto.

I mitici Rockets, quelli di “On The Road Again”, oggi in visita nelle Marche per decidere l’area del concerto del 19.Agosto che si terrà all’Antico Uliveto di Potenza Picena.

Dopo i baccanali al ristorante della struttura, Fabrice e Band hanno deciso l’area giusta per il loro concerto/evento del 19.Agosto prossimo. Nicola Convertino, il Direttore Artistico, e Monica la responsabile, li hanno accompagnati a perlustrare tutto il resort.

Un palco importante, un service adatto allo standard della band e i famosi “effetti rockets” che ogni volta ci regala questo gruppo francese sempre in evoluzione.

