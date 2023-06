Su Sky appuntamento con un altro evento del DP World Tour, il Volvo Car Scandinavian Mixed, organizzato insieme al Ladies European Tour, in programma da domani, giovedì 8, a domenica 11 giugno.

Tutte le quattro giornate del torneo andranno in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW, con Il commento affidato ad Alessandro Lupi, Marco Cogliati, Michele Gallerani e Claudio Viganò.

Giunto alla terza edizione, il torneo ha la particolarità di vedere sul green donne e uomini che gareggiano per una classifica unica, senza distinzioni.

Si gioca sul percorso dell’Ullna Golf & Country Club di Stoccolma e nel field compaiono anche quattro italiani: Virginia Elena Carta, Alessandra Fanali, Edoardo Molinari, tra i vicecapitani alla prossima Ryder Cup di Roma, e Renato Paratore.

