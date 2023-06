Golf: “British Masters” (29 giugno-2 luglio 2023)

Su Sky appuntamento con un altro evento del DP World Tour, il British Masters, giunto alla 71^ edizione, in programma a Sutton Coldfield, in Inghilterra, da domani, giovedì 29 giugno, a domenica 2 luglio.

Tutte le quattro giornate del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con Il commento affidato a Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Claudio Viganò.

Si gioca sul percorso del The Belfry Hotel & Resort della città inglese e al via ci saranno anche tre italiani: Edoardo Molinari, tra i vicecapitani europei alla prossima Ryder Cup di Roma, Renato Paratore, che questo torneo lo ha vinto nel 2020, e Guido Migliozzi, secondo nell’edizione del 2021.

