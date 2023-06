Firenze Rocks: headliner i The Who e i Maroon 5

Conto alla rovescia per Firenze Rocks, che vedrà come headliner di questa edizione 2023 i The Who e i Maroon 5 esibirsi nelle giornate del 17 e 18 giugno sul palco della Visarno Arena, il parco cittadino situato nel cuore di Firenze.

Prodotto da Live Nation, in collaborazione con Le Nozze di Figaro, il Festival si appresta a dare il via alla sua quinta edizione, riconfermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’anno e un punto di riferimento tra i maggiori Festival rock europei, in grado di portare nel capoluogo toscano il meglio della musica mondiale.

