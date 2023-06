Finali di Coppa Under 12 e Finali Scudetto di 1° divisione

Sui campi della scuola elementare di Bareggio sono andate in scena le Finali di Coppa Under 12 e le Finali Scudetto di 1° divisione. Si conclude in questo modo una lunga stagione intensa e con tanta attività alle spalle!

La mattina incomincia con il match per la Coppa U12 maschile che vede protagoniste GSA e Zeroquattro. La finalissima e il Titolo si decidono in un’ora di gioco, nella quale i giovani atleti di Limbiate si impongono sugli avversari vincendo in due set molto combattuti (25-22; 26-24).

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Pallavolo su Dietro la Notizia