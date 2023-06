Coez e Frah Quintale annunciano il loro primo joint album

Coez e Frah Quintale annunciano a sorpresa con un teaser il loro primo joint album, in uscita per Prodacto/Undamento in licenza a Carosello Records/Warner Music. Il progetto, che uscirà a settembre, nasce dalla stima artistica reciproca, oltre a quella personale, che esiste tra Coez e Frah, due personalità dalla spiccata emotività, sincere e senza filtri. Queste caratteristiche sono per loro un marchio di fabbrica, che li rende riconoscibili e fedeli all’attitudine da sempre presente nei loro progetti personali.

I due artisti avevano già lasciato intendere che ci fosse un progetto insieme in arrivo con l’esibizione al Mi Ami di quest’anno, dove hanno spoilerato dal vivo due pezzi inediti in esclusiva per il pubblico del festival.

