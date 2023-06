Basket. Women’s EuroBasket. Italia-Montenegro

Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale Femminile al Women’s EuroBasket: a Tel Aviv le Azzurre sono state battute 64-72 dal Belgio nell’ultimo impegno del girone B e oggi scendono in campo contro il Montenegro per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia).

Palla a due alla Shlomo Arena alle ore 20.00 italiane, le 21.00 a Tel Aviv (diretta RaiSport, Eleven Sports, DAZN e SkySport).

Spagna, Belgio, Francia e Ungheria si sono qualificate direttamente ai Quarti di finale, che si giocheranno il 22 giugno alla Stozice Arena

