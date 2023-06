Atletica: World Athletics Continental Tour Gold

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’atletica leggera, con i principali circuiti mondiali, la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold.

Appuntamento a Turku, in Finlandia, per l’edizione 2023 dei “Paavo Nurmi Games”, domani, martedì 13 giugno, dalle 18 in diretta su Sky Sport Summer (attivo dall’11 giugno sul 201, al posto di Sky Sport Uno), Sky Sport Arena e NOW.

I protagonisti. Come da tradizione, al “Paavo Nurmi” il cast dei concorsi è di alto livello: spiccano le sfide nel disco maschile tra il campione olimpico Daniel Stahl e il campione del mondo Kristjan Ceh e nel martello femminile tra la campionessa del mondo Brooke Andersen e l’oro olimpico Anita Wlodarczyk.

