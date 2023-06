Torna l’appuntamento con il ciclo Nove Racconta, con “Angelo Izzo – Cuore nero“, un viaggio nella mente di uno dei criminali più diabolici e efferati della storia del nostro Paese, in programma giovedì 1 giugno in prima TV esclusiva alle 21.25 sul Nove e disponibile in streaming su discovery+.

Angelo Izzo è l’uomo che, dopo trent’anni in carcere per il “massacro del Circeo”, torna di nuovo ad uccidere nella tranquilla provincia di Campobasso, a Ferrazzano. Un uomo privo di umanità e compassione che nella primavera del 2005, dopo aver ottenuto il beneficio della semilibertà, uccide senza pietà, con la complicità di altri due uomini, una donna e sua figlia, una ragazzina di soli 14 anni per poi seppellirle sotto terra. Il docu-crime cerca di scoprire quale sia il movente di questo ennesimo massacro, cosa sia scattato nella sua mente ancora una volta. Ma soprattutto la domanda a cui è davvero difficile trovare una risposta è: come è possibile che al “mostro del Circeo” sia stato concesso di tornare in libertà?

