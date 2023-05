WE Plogging 5 tonnellate di rifiuti raccolti

CEM Ambiente. Con il WEPlogging 2023, 5 tonnellate di rifiuti raccolti in 47 luoghi diversi

Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) si aggiudica la maggior raccolta con 342 kg. Seguono Concorezzo (MB) e Settala (MI)

Sono circa 1.663 i sacchi raccolti in due giorni e in 47 diverse località dei Comuni soci di CEM Ambiente. Il totale è di 5mila kg (5 tonnellate) di rifiuti recuperati in scarpate, boschi, parchi, marciapiedi e lungo i cigli delle strade. E’ questo il risultato strabiliante ottenuto, per il secondo anno consecutivo, da Amministrazioni comunali, cittadini e associazioni nel WE Plogging del 6 e 7 maggio 2023 organizzato da CEM.

